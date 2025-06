Plantea Infonavit regularización de 145 mil viviendas invadidas en México

Ciudad de México.– El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en voz de su director, Octavio Romero, dio a conocer que se plantea la posibilidad de regularizar unas 145 mil viviendas invadidas en todo el país, esto de acuerdo con un diagnóstico del inventario del censo de viviendas.

Con esto, se dará a las familias la posibilidad de legalizar su propiedad a través del pago de un costo muy bajo y, con ello, no estar en riego de ser desalojados.

"Hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarle una solución. Voy a poner un ejemplo, alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda. ¿Qué se hace? Pues no los vamos a sacar (...) Pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda, puede ocupar, pero no va a ser de él y lo que queremos es que sea de él", puntualizó el titular de Infonavit.

En caso de que los dueños de las viviendas reaparezcan para reclamar la posesión, Romero comentó que se les podría ofrecer una vivienda distinta, del universo de al menos 23 mil viviendas que han sido vandalizadas y que serán recuperadas por el propio instituto.