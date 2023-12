Pide Xóchitl a simpatizantes no conformarse con la realidad del país

Manzanillo.– La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a los mexicanos a no claudicar, no rendirse y no conformarse con la realidad que vive el país, "donde persiste la inseguridad, el abandono a la educación, la salud y el campo".

Comentó que durante sus recorridos los ciudadanos le han expresado cinco graves problemas que enfrentan: La inseguridad, la salud, el campo, el agua y la educación.

Desde Manzanillo, Colima, le habló a militantes y simpatizantes de los partidos que conforman la oposición y les aseguró que la mayoría de los mexicanos son gente trabajadora, entrona y echada para delante con deseos de emprender.

Gálvez Ruiz exhortó a los ciudadanos a seguir invitando a más personas a que se sumen a su proyecto.