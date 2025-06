Pide INE a Poderes de la Unión hacer una revaloración de elección judicial

Ciudad de México.- En el marco del arranque de la jornada electoral extraordinaria para elegir a los representantes del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a que, tras el proceso de este domingo, se realice una revaloración de la reforma para identificar los desaciertos que puedan corregirse. A la par, garantizó a la ciudadanía que los trabajos de este 1 de junio se llevarán a cabo de manera transparente y confiable.

El consejero electoral Arturo Castillo Loaiza destacó que la jornada de este domingo será un proceso de gran magnitud y aprovechó para reiterar el contexto en el que fue organizada la elección.

“Se trata de una elección enorme, organizada en un contexto adverso. Su alcance no tiene precedentes. Se organizó sin el dinero requerido por el INE, que solicitó 13 mil millones de pesos; luego vino un recorte por parte del Legislativo y, finalmente, el Ejecutivo nos otorgó 800 millones de pesos. Después, el Congreso negó nuestra solicitud de prórroga de apenas dos meses, que además habría sentado un precedente para 2027. El Poder Judicial, por su parte, dictó más de 600 amparos para suspender la organización de la elección, a pesar de que, en materia electoral, los amparos son improcedentes y de que se trata de una reforma constitucional válida, lo cual retrasó precisamente dos meses la organización del proceso”, comentó.

De acuerdo con Castillo, estas condiciones adversas, causadas por los tres poderes de la Unión, tuvieron como consecuencia la instalación de menos de la mitad de las casillas utilizadas en el último proceso electoral, aun cuando en esta ocasión se eligen cerca de 40 por ciento más de cargos y se utilizarán más del doble de boletas.

En su mensaje, garantizó que la jornada de este domingo se llevará a cabo de forma transparente y desmintió que no se vayan a inhabilitar las boletas no utilizadas. Dicho material será resguardado y foliado, según explicó.

Además, Castillo afirmó que es falso que las boletas no usadas vayan a ser utilizadas para “embarazar urnas”. Reiteró que el conteo y escrutinio sí será realizado por la ciudadanía en las casillas; sin embargo, el cómputo se efectuará en los consejos distritales.

El consejero también subrayó que es falso que no votar sea una forma efectiva de deslegitimar el proceso, ya que “no votar es inútil, pues la elección tendrá efectos legales con independencia de la participación”. Explicó que, aun cuando no se esté conforme con la elección de jueces, emitir el sufragio es la mejor “decisión posible” para quienes están interesados en el futuro del sistema de justicia mexicano.

Asimismo, hizo un llamado nuevamente a los tres poderes de la Unión para tomar con mayor seriedad la implementación de reformas al Estado mexicano.

“Estemos o no de acuerdo con ellas, modificar la estructura constitucional de pesos y contrapesos e implementarlas no puede tomarse a la ligera. No tomar en cuenta la opinión de expertos y de quienes estarán a cargo de llevarlas a cabo, negar los recursos y el tiempo necesarios o utilizar instancias legales a conveniencia para obstaculizar la ejecución de normas constitucionales vigentes, son decisiones que afectarán por décadas la vida de millones de mexicanos”, reiteró.