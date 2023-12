Pide Gálvez a Gobierno cumplir con acuerdos sobre uso de energías renovables

Ciudad de México.– La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió al Gobierno Federal cumplir con los acuerdos firmados sobre el uso de energías renovables y dejar de apostarle al uso de combustibles fósiles.

México es el único país de los miembros de la OCDE que no tiene un plan de transición climática.

En gira por Nuevo León, realizó un recorrido por la presa Rodrigo Gómez "La Boca", que se encuentra al 15 por ciento de su capacidad, advirtió que estas sequías son consecuencia del cambio climático.

Lamentó que la presa, que abastece al área metropolitana de Nuevo León, esté prácticamente vacía porque en la región no ha llovido. Por esta razón, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28, que inició este jueves en Dubái, aseguró que México llega con pésimas cuentas a la reunión.

"Nuestro país no ha hecho la tarea. Es el único país de todos los miembros de la OCDE que no tiene un plan de transición climática. México llega con pésimas cuentas a la COP28, no ha cumplido en materia de energías renovables. No hay vuelta atrás, tenemos que dejar el uso de combustibles fósiles o no hay futuro para las próximas generaciones”, dijo.