Pide AMLO calma; cierre de la frontera no es comercial

Ciudad de México.- El presiente Andrés Manuel López Obrador informó el jueves que el posible cierre de la frontera por parte del gobierno estadunidense es migratorio, no comercial, por lo que la economía no está en riesgo.

López Obrador se refirió de nuevo a la orden que firmó su homólogo estadunidense Joe Biden para restringir las solicitudes de asilo en la frontera, y dijo que el posible cierre será para esos procesos, no para la relación comercial.

“Vamos a estar pendientes aquí sobre este asunto, pero mi mensaje es que no deben de preocuparse en la frontera de nuestro país. Es muy buena tu interpretación, es migratorio, no es comercial, no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, es para lo que se conoce como migración irregular”, explicó López Obrador.

La orden firmada por Biden indica que si la cantidad de personas detenidas en la frontera supera las 2 mil 500 diarias, se cerrará la frontera hasta que el número baje. Además, quienes intenten cruzar de forma ilegal, serán detenidas y deportadas de forma inmediata.