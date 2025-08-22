Panel del T-MEC sanciona a Atento por discriminación sindical en call centers

Ciudad de México.- El Panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resolvió a favor de Estados Unidos en el primer caso laboral exitoso bajo cualquier tratado comercial.

La disputa involucró a Atento Servicios y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en una instalación ubicada en Hidalgo.

Tras una revisión de 45 días, el Panel concluyó que Atento incurrió en interferencia indebida y discriminación antisindical, generando un “clima de miedo” y debilitando la dirigencia del STRM.

Aunque México reconoció la denegación de derechos, consideró que las medidas correctivas fueron suficientes. Estados Unidos impugnó esa conclusión y solicitó el panel, que finalmente determinó que las acciones mexicanas no modificaron el entorno laboral.

El embajador Jamieson Greer, Representante Comercial deEstados Unidos, subrayó que este resultado reafirma el compromiso de su país con la defensa de los derechos laborales en el marco del T-MEC y anunció que seguirán utilizando este mecanismo para garantizar condiciones equitativas en el comercio regional.