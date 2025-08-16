Pam Bondi denuncia puente aéreo entre México y Venezuela para tráfico de drogas

Washington.– Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, dio a conocer durante una entrevista para el canal Fox News que el presidente Nicolás Maduro paga sobornos en México para poder tener libre acceso aéreo en el país y poder traficar sin ser detectado armas y drogas hacia territorio nacional y también a Estados Unidos.

“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso libre al espacio aéreo, sin ser detectados, hacia Honduras, luego Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas", acusó.

Bondi también acusó que con el pago de presuntos sobornos Maduro tendría acceso a puertos de entrada y el espacio aéreo.

“También están intercambiando dinero por sobornos. Están intercambiando armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, afirmó.

Cabe recordar que a finales de julio el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Maduro como uno de los líderes del Cártel de los Soles, una organización criminal que estaría vinculada con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.