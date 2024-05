Padre e hijastro fueron a mitin de Máynez para ver a Bronco; fallecieron

Ciudad de México.- Alejandro Gámez Sandoval acudió con su hijastro José Jesús Torres Solís al evento en el que Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro, Nuevo León, y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) se presentarían, pero no por interés netamente político, sino por el concierto que se había anunciado del grupo Bronco.

Cuando las personas candidatas daban su discurso, un ventarrón derribó el escenario en el que se iba a presentar el grupo liderado por Lupe Esparza. La situación dejó nueve fallecidos, entre ellos Alejandro y José Jesús, además de 121 lesionados.

Alejandra Gámez Escalera, hija de Alejandro, reconoció que su padre solo había acudido al evento por la presentación del grupo musical. Después del colapso del escenario le reportaron que su padre estaba en condición grave cuando lo trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey. El hombre falleció de un golpe en la cabeza.

“Nos informaron del fallecimiento de mi papá, así como de mi hermanastro, ellos iban con la mamá del niño, mi papá y el niño verdad, María de la Luz Solís, y hasta ahorita está estable (la mujer en la Clínica 7 del IMSS) es lo que nos comentaban”, dijo Alejandra a Telediario.

La mujer dijo que no se debía culpar a alguien, pues fue un fenómeno inesperado: “Fue algo natural, no fue algo planeado, se salió totalmente de las manos, y no era como que estábamos previstos a que iba a pasar, y creo que si cualquier persona hubiera sabido que iba pasar algo de esta magnitud no hubieran asistido al evento, no puedo ponerme a echar culpas, porque ni siquiera sabíamos que esto iba pasar”.