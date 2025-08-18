Otra vez chihuahuenses: Rescatan a dos menores del mar en Mazatlán

Sinaloa.- La Policía de Mazatlán dio a conocer sobre el rescate de dos personas originarias de Chihuahua, quienes presentaron problemas al nadar en el mar.

Se trata de dos menores de edad que fueron auxiliados el domingo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Marina y centros de hospedaje.

Los chihuahuenses fueron valorados por el personal que participó en el salvamento, informando que solamente presentaban cansancio y nerviosismo, sin necesidad de traslado a alguna institución médica.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, reiteró el llamado de respeto por parte de los bañistas a las indicaciones que emite el escuadrón, de esta manera, se pueden evitar situaciones de alerta durante la estadía en las playas de Mazatlán.