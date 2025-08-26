Operación Frontera Norte deja más de 6 mil detenidos

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informó que, mediante la Operación Frontera Norte realizada del 5 de febrero al 24 de agosto de 2025, se logró la detención de 6,652 personas y el aseguramiento de 5 mil 167 armas de fuego, 895 mil 53 cartuchos de distintos calibres, 24 mil 517 cargadores, 62 toneladas de droga —entre ellas 341 kilos de fentanilo—, además de 4,545 vehículos y 815 inmuebles.

En un comunicado, se detalló que los días 22, 23 y 24 de agosto, en Culiacán y Mocorito, Sinaloa, las autoridades desmantelaron cuatro áreas de concentración de materiales para la fabricación de drogas sintéticas. En la acción fueron asegurados 7,750 litros y 625 kilos de sustancias químicas, así como una mezcladora y un destilador. La afectación económica para la delincuencia organizada se estimó en 171 millones de pesos.

Acciones destacadas por estado