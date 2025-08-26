Operación Frontera Norte deja más de 6 mil detenidos

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informó que, mediante la Operación Frontera Norte realizada del 5 de febrero al 24 de agosto de 2025, se logró la detención de 6,652 personas y el aseguramiento de 5 mil 167 armas de fuego, 895 mil 53 cartuchos de distintos calibres, 24 mil 517 cargadores, 62 toneladas de droga —entre ellas 341 kilos de fentanilo—, además de 4,545 vehículos y 815 inmuebles.
En un comunicado, se detalló que los días 22, 23 y 24 de agosto, en Culiacán y Mocorito, Sinaloa, las autoridades desmantelaron cuatro áreas de concentración de materiales para la fabricación de drogas sintéticas. En la acción fueron asegurados 7,750 litros y 625 kilos de sustancias químicas, así como una mezcladora y un destilador. La afectación económica para la delincuencia organizada se estimó en 171 millones de pesos.
Acciones destacadas por estado
- Culiacán, Sinaloa: cinco hombres fueron detenidos; se aseguraron cuatro armas largas, 26 cargadores, 869 cartuchos y un inmueble.
- Tijuana, Baja California: detención de dos menores; decomisadas tres armas de fuego, 11 cargadores y 39 cartuchos.
- Chihuahua: captura de dos hombres; incautados un arma corta, un cargador y siete cartuchos.
- Álamos, Sonora: halladas dos armas largas, 30 cargadores, mil 435 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo robado.
- Cajeme, Sonora: cuatro personas aprehendidas; decomisados cuatro armas de fuego, 20 cargadores, 535 cartuchos, tres chalecos tácticos, cuatro estrellas ponchallantas, un vehículo con reporte de robo y un inmueble.
- Juárez, Nuevo León: un detenido; aseguradas dos armas de fuego, dos cargadores, 16 cartuchos, 39 dosis de metanfetamina, 74 dosis de marihuana, dinero en efectivo, dos celulares, una báscula y una mochila.
- Dr. Coss, Nuevo León: aseguradas ocho armas largas, 20 cargadores y 200 cartuchos.
- Miguel Alemán, Tamaulipas: decomisados un arma larga, siete cargadores, 54 cartuchos y un vehículo.