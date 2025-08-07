Omar Reyes reforzará investigaciones contra lavado de dinero desde la UIF

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Omar Reyes Colmenares, recientemente designado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortalecerá las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas en el país.
Durante la conferencia matutina de este 7 de agosto, la mandataria subrayó la relevancia de seguir el rastro del dinero que proviene de delitos como el narcotráfico y el robo de combustible, para disminuir los índices delictivos, en especial los homicidios.
“La investigación del dinero que se genera a partir de actividades ilícitas es clave para reducir los delitos. Omar Reyes es especialista en inteligencia financiera y su incorporación reforzará de forma importante esta labor”, aseguró Sheinbaum.
La presidenta también reconoció el trabajo realizado por Pablo Gómez al frente de la UIF y reiteró que la nueva etapa continuará con la misma línea de combate a las estructuras financieras del crimen organizado.
Asimismo, destacó la coordinación que existe con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizando que todos los integrantes de su administración trabajan de manera conjunta.
“Ya sea el equipo que venimos de trabajar juntos en la Ciudad (de México), o quienes se han integrado recientemente, somos un solo equipo”, afirmó.