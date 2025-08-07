Omar Reyes reforzará investigaciones contra lavado de dinero desde la UIF

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Omar Reyes Colmenares, recientemente designado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortalecerá las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas en el país.

Durante la conferencia matutina de este 7 de agosto, la mandataria subrayó la relevancia de seguir el rastro del dinero que proviene de delitos como el narcotráfico y el robo de combustible, para disminuir los índices delictivos, en especial los homicidios.

“La investigación del dinero que se genera a partir de actividades ilícitas es clave para reducir los delitos. Omar Reyes es especialista en inteligencia financiera y su incorporación reforzará de forma importante esta labor”, aseguró Sheinbaum.

La presidenta también reconoció el trabajo realizado por Pablo Gómez al frente de la UIF y reiteró que la nueva etapa continuará con la misma línea de combate a las estructuras financieras del crimen organizado.

Asimismo, destacó la coordinación que existe con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizando que todos los integrantes de su administración trabajan de manera conjunta.