Ofrece EU recompensa de 10 mdd por la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Ciudad de México – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este jueves una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y líder de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”.

Según el comunicado difundido por ICE a través de sus redes sociales, Guzmán Salazar es considerado “armado y peligroso”. Junto a sus hermanos, ha asumido el control de las operaciones delictivas de la organización criminal tras la captura de su padre en 2016. Las autoridades estadunidenses lo señalan como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de estar involucrado en actividades de lavado de dinero y violencia organizada, incluyendo el conocido “Culiacanazo” de 2019, donde se desató un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa, tras la detención de su medio hermano, Ovidio Guzmán López.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, nacido el 17 de mayo de 1986 en Zapopan, Jalisco, es hijo de María Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa de “El Chapo”. Desde 2018, figura en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), enfrentando cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, importación y exportación de drogas, y participación en una empresa criminal continua.

El ICE ha habilitado el número telefónico +1 (520) 335 7315 y el correo electrónico [email protected] para recibir información confidencial sobre el paradero de Guzmán Salazar. Las autoridades enfatizan que cualquier dato puede ser crucial para desmantelar las operaciones de “Los Chapitos”, una de las facciones más activas y violentas del Cártel de Sinaloa.