Ofrece EU recompensa de 10 mdd por la captura de capo mexicano

Washington.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa. La medida refuerza la presión sobre los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, quienes asumieron el control de las operaciones del cártel tras la captura de su padre en 2016.

ICE señaló que Iván Archivaldo, considerado uno de los principales líderes de “Los Chapitos”, es un objetivo prioritario debido a su papel en el tráfico de fentanilo y otras sustancias hacia Estados Unidos, además de coordinar actividades violentas para proteger las operaciones del cártel.

La recompensa de 10 millones de dólares, una de las más altas ofrecidas por un narcotraficante, refleja la importancia que las autoridades estadunidenses otorgan a la captura de Guzmán Salazar, quien también está vinculado al violento episodio conocido como el “Culiacanazo” en 2019, cuando fuerzas del cártel lograron la liberación de su hermano Ovidio Guzmán tras un intento de captura en Culiacán, Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra “Los Chapitos” por su rol en el tráfico de fentanilo, una sustancia que ha contribuido a la crisis de opioides en el país. Además, Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos prófugos, enfrentan acusaciones en varios distritos judiciales estadounidenses por narcotráfico y otros delitos graves. En contraste, Ovidio Guzmán, otro de los hermanos, se declaró culpable de cargos de narcotráfico en julio de 2025 en una corte federal de Chicago, tras su extradición desde México en 2023.