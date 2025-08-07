Oaxaca acusa a Adidas de apropiación cultural por diseño de sandalias

Oaxaca.- El gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, ha acusado a la marca deportiva Adidas y al diseñador estadunidense de origen mexicano Willy Chavarría de apropiación cultural por el lanzamiento del modelo de sandalias "Oaxaca Slip-On". Las autoridades locales y la Secretaría de Cultura federal denuncian que el diseño, presentado como parte de una colaboración entre Adidas Originals y Chavarría, reproduce sin autorización los huaraches tradicionales de la comunidad indígena zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca.

El modelo "Oaxaca Slip-On", que combina cuero trenzado, talón abierto y una suela gruesa de goma, fue presentado el lunes en un panel de Adidas en el Museo de Arte de Puerto Rico. Según las autoridades oaxaqueñas, el diseño es una copia directa de los huaraches artesanales de Yalalag, una expresión cultural que refleja la historia, identidad y saberes ancestrales del pueblo zapoteco. “Esto no es solo un diseño, es cultura, historia e identidad de un pueblo originario, y no vamos a permitir que se trate como mercancía”, declaró Jara Cruz en un video publicado en la plataforma X.

La Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) emitió un comunicado exigiendo la suspensión inmediata de la comercialización del modelo, el reconocimiento público del origen cultural del diseño y el inicio de un proceso de diálogo y reparación de agravios con la comunidad de Yalalag. La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, respaldó estas demandas, destacando que la apropiación sin consentimiento constituye una violación a los derechos colectivos de las comunidades indígenas, poniendo en riesgo su patrimonio cultural.

México cuenta desde 2022 con una Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que sanciona el uso no autorizado de expresiones culturales con multas y penas de prisión. Este marco legal ha sido invocado por las autoridades, que evalúan presentar una denuncia formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El senador zapoteco Antonino Morales Toledo también se pronunció, calificando la acción de Adidas como un “robo” y exigiendo una reforma legislativa para fortalecer la protección del patrimonio cultural.

Ni Adidas ni Willy Chavarría han emitido una respuesta oficial a las acusaciones.