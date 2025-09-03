Nuevo Pleno de la SCJN iniciará sesiones el 11 de septiembre

Ciudad de México.- El nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará sus sesiones públicas el próximo jueves 11 de septiembre, 10 días después de la ceremonia de apertura de su nueva integración. Así lo definieron los ministros en sesión privada celebrada el 3 de septiembre en las instalaciones del Alto Tribunal, confirmaron fuentes judiciales.

Con esteinicio, el máximo órgano constitucional del país retoma la discusión de más de mil 300 expedientes heredados por la integración saliente, en un contexto marcado por expectativas de renovación institucional y apertura ciudadana.

Aunque aún no se ha definido el orden temático de los asuntos a tratar, se anticipa que los primeros debates se centren en materias fiscales y penales. Además, se acordó iniciar con expedientes elaborados por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, quienes formaron parte del Pleno anterior.

Durante la misma sesión privada, el Pleno avaló la realización de audiencias públicas con participación ciudadana, así como la reactivación de procesos administrativos para la admisión de nuevos casos, priorizando aquellos de mayor impacto jurídico y social.

La nueva etapa de la SCJN se perfila como un ejercicio de continuidad institucional con énfasis en transparencia, eficiencia procesal y fortalecimiento del vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía.