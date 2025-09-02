Nueva SCJN inicia con austeridad; ganarán menos que la presidenta

Ciudad de México.- En la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebrada este lunes tras la toma de protesta de los nuevos ministros, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, anunció el fin de privilegios salariales y prestaciones exclusivas, y confirmó que todos los integrantes electos percibirán un salario inferior al de la Presidenta de la República.

“Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme al artículo 127 de la Constitución General”, declaró Aguilar Ortiz, marcando el inicio de una etapa de transformación y ajuste al mandato de austeridad constitucional.

El presidente de la Corte también informó que se revisarán las remuneraciones de los ministros y ministras en retiro, quienes actualmente perciben salarios que van de 205 mil a 385 mil pesos mensuales, muy por encima de la remuneración presidencial.

Además, se eliminarán prestaciones exclusivas como seguro de gastos médicos mayores y seguro de jubilación anticipada, y todos los ministros utilizarán los servicios médicos del Issste, lo que permitirá un ahorro anual estimado de 800 millones de pesos.

Paridad, inclusión y apertura a la sociedad

Aguilar Ortiz destacó la legitimidad y paridad de género de la nueva SCJN, así como la histórica presencia de un ministro indígena que preside la Corte por primera vez. Señaló que esta integración fortalece la democratización del Poder Judicial, promoviendo justicia incluyente y cercana a la ciudadanía.

“La Suprema Corte escuchará a víctimas, academia, sociedad civil, pueblos indígenas y afromexicanos, y estará abierta al escrutinio de medios y ciudadanía organizada”, afirmó el presidente del tribunal.

El mensaje central del evento fue contundente: “La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta”.

Autonomía judicial y colaboración institucional

Aguilar Ortiz subrayó que la SCJN mantendrá diálogo y colaboración con el Poder Ejecutivo y Legislativo, siempre respetando la independencia absoluta del Poder Judicial. “La relación con el Ejecutivo será de diálogo respetuoso y colaboración institucional, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución”, enfatizó.

Durante su discurso, el presidente recordó la fundación histórica de la Corte en el México insurgente de 1815, vinculando ese contexto con el momento de transformación actual del Poder Judicial.