'Alito' Moreno agrede a Noroña tras sesión del Senado

Ciudad de México.- Los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro “Alito” Moreno (PRI) se enfrentaron a golpes después de entonar el Himno Nacional en la comisión permanente del Senado.

La escena fue captada en vivo por el Canal del Congreso, donde se observa a ambos legisladores intercambiando empujones y gritos, mientras otros senadores intentan separarlos. El incidente se dio en medio de una creciente tensión política entre ambos, marcada por acusaciones mutuas y descalificaciones públicas en días previos.

El episodio ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde usuarios cuestionan el nivel del debate legislativo y el respeto institucional en el recinto parlamentario