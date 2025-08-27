Noroña denunciará a Alito por agresión y pedirá su desafuero

Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia formal contra Alejandro “Alito” Moreno por agresión física, tras el altercado ocurrido este miércoles 27 de agosto en el Senado de la República.

El incidente, captado en vivo por el Canal del Congreso, también dejó como saldo a un trabajador lesionado durante el forcejeo entre legisladores.

Además de la denuncia, Noroña adelantó que solicitará el desafuero del dirigente nacional del PRI, argumentando que los hechos constituyen una violación grave al comportamiento legislativo y podrían configurar delitos como lesiones y daño a propiedad ajena. Para ello, convocó a la Comisión Permanente a sesionar este viernes, con el objetivo de abordar el tema de manera institucional.

Moreno, por su parte, justificó el enfrentamiento señalando que se originó porque Noroña no le cedió la palabra durante la sesión. En redes sociales y ante medios, el priista acusó al morenista de actuar con “cobardía y violencia”, y lo responsabilizó por iniciar el empujón.

El choque entre ambos senadores ha escalado más allá del recinto, con acusaciones cruzadas que incluyen señalamientos de censura, machismo y uso indebido del poder. La solicitud de desafuero se suma a un contexto en el que Moreno ya enfrenta procesos legales previos por presuntos actos de corrupción en Campeche.

La sesión del viernes podría marcar un precedente en la LXVI Legislatura, al abrir la puerta a un proceso de retiro de inmunidad parlamentaria por hechos ocurridos dentro del pleno.