No todos los juguetes son seguros, checa la nueva alerta de Profeco

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Tegu Holding Inc. lanzaron un llamado a revisión para 190 unidades del juego de bloques magnéticos apilables flotantes modelo STA-BGY-801T (Rainbow) y modelo STA-BTP-806T (Big Top) por riesgo de accidente.

El llamado obedece a que los imanes incluidos en el juguete para bebés y niños, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o fatales.

Ante tal riesgo, Tegu reemplazará el juguete por uno que cumpla los estándares de calidad y seguridad necesarios.

La alerta fue lanzada el 31 de julio y su vigencia es indefinida. Asimismo la empresa informó que hasta el 21 de julio pasado no había recibido informes en México del desprendimiento de imanes en el juguete mencionado.

Para conocer las instrucciones y solicitar el reemplazo del juguete, las personas propietarias pueden contactar a Tegu en el correo electrónico [email protected], en el número telefónico 1 877 834 8869 o en su página, en la liga directa. El reemplazo del juguete llegará a los domicilios de los solicitantes, sin costo.