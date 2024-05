No tenía ni ganas de ganar, dice Xóchitl sobre Del Moral

Ciudad de México.- La candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz reaccionó el lunes a la renuncia de Alejandra Del Moral Vela al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su llegada al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Gálvez dijo que es decisión de la antigua candidata a la gubernatura del Estado de México apoyar el autoritarismo y la corrupción. Añadió que su campaña de 2023 fue débil y no tenía ganas de ganar.

“Ella no se lleva nada, no traía nada, no tenía ni ganas de ganar, ni se lleva nada”, dijo Gálvez Ruiz, quien añadió que los mexiquenses castigarán la decisión.

La adhesión de Del Moral a Sheinbaum, consideró la candidata opositora, es señal de desesperación y suman a expriistas cuestionados.

“Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario. Es su decisión. (…) Que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apuesta a la democracia”, agregó Gálvez.