'No tengo mérito para ser embajador en Noruega', Fayad previo a aprobación

Ciudad de México.- Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo, señaló ante senadores que no tiene méritos para ser embajador de México en Noruega, previo a la aprobación del nombramiento.

"La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto, y quien me los vea, pero en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público, y he tenido la gran oportunidad de trabajar en asuntos internacionales", expresó el expriísta.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, la senadora priista Cecilia Sánchez García señaló ante Fayad Meneses un "pago de favores políticos" con este nombramiento, y mencionó que el tema de la diplomacia para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no es una prioridad: "para el presidente, estos nombramientos se han convertido en una moneda de cambio".

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y Comisión Exteriores Europa del Senado aprobaron el nombramiento de Fayad por 17 votos a favor de Morena y sus aliados, así como uno en contra del PRI, y el vacío de legisladores de oposición que no asistieron o no votaron.

A través de su cuenta de X, Omar Fayad agradeció y reconoció a los miembros de las Comisiones por avalar el dictamen que ratifica su nombramiento como embajador de México en Noruega.

"Su respaldo fortalece nuestro compromiso con las relaciones internacionales. ¡Les mantendré informados sobre la ratificación al pleno de la cámara!", agregó.