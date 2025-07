'No somos amigos'; Noroña se desmarca de AMLO y habla de sus diferencias

Ciudad de México.– El senador Gerardo Fernández Noroña, en una reciente entrevista para la revista nacional Proceso, fue cuestionado sobre su relación con el expresidente mexicano Andres Manuel López Obrador (AMLO), por lo que dio a conocer algunos detalles y diferencias a pesar de haber luchado en el mismo movimiento. Además, dejó en claro que él y el tabasqueño no son amigos.

Aunque destacó su admiración y respeto hacia el líder de la Cuarta Transformación, dejó claro que entre ambos no existe una amistad personal.

Durante la conversación, Noroña describió su vínculo con López Obrador como el de dos compañeros de lucha que compartieron momentos clave en el movimiento, pero sin que esto se tradujera en una relación cercana fuera del ámbito político.

“El compañero presidente López Obrador, yo lo quiero mucho. La verdad es un hombre excepcional, un político fuera de serie, un genio en la política”, expresó Noroña al ser cuestionado sobre su relación con AMLO. A pesar de sus elogios, fue contundente al subrayar que nunca presumió tener una amistad con el expresidente.

“No lo he visto, ni he pretendido verlo, ni estoy en eso. Y no porque no me gustaría, sino porque insisto, no somos amigos, hemos sido compañeros de lucha, que no es poca cosa, y esa relación se mantendrá”, concluyó.