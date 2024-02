Ciudad de México.- En Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su rechazo a la intervención de gobiernos extranjeros en México.

“Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre. Yo fui electo por el pueblo de México en elecciones legales y legítimas”, subrayó en un mensaje a través de sus redes sociales.

Reiteró que “no se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenían autoridad moral ni autoridad política”.

Luego de conmemorar el Día de la Bandera en la entidad afirmó que no aceptará infundios ejercidos por medios de comunicación corporativos que manipulan información en los contextos electorales de México y Estados Unidos.

“Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie ni acepto la máxima de Goebbels, el de propaganda de Hitler que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. No acepto ninguna calumnia, no acepto que, sin pruebas, calumnien los gobiernos extranjeros ni sus agencias ni tampoco acepto a periódicos, por muy famosos que sean, calumnien. Tienen que probar”, aseguró.

“Nosotros vamos siempre a defender la libertad, la justicia, desde luego, la auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y vamos a defender nuestra soberanía; llámese New York Times, llámese Univision, que entraron de oficiosos al debate. ¿Cómo no va a entrar Univision si está plagada de periodistas al servicio de la mafia del poder en México? Claro, les pagan muy bien”, agregó acompañado de un buzo de Sinaloa.

Al final de la grabación, el presidente López Obrador convivió con las personas que se encontraban en el malecón, quienes se tomaron fotografías junto a él y dedicaron algunas palabras de apoyo.