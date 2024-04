¿No que el INE no se toca? Critica Sheinbaum a Xóchitl por usar logo

Ciudad de México.- La candidata de Morena-PT-PV, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó al bloque opositor por utilizar el logo del Instituto Nacional Electoral (INE) para una de sus publicaciones en redes sociales.

La semana pasada, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, sugirió que el INE coloque espectaculares en los que aclare que los programas sociales no se pueden condicionar, por lo que presentó un ejemplo de los anuncios utilizando los logos del árbitro electoral.

A raíz de la publicación, el INE rechazó que se utilice su imagen para hacer propuestas en medio de la campaña federal, por lo que Gálvez decidió retirar la publicación.

Al respecto, la candidata de Sigamos Haciendo Historia cuestionó a su oponente por usar el logo oficial.

“Ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE. Hechos por ellos, que dicen ‘no se pueden quitar los programas sociales’ y la gente ya no les cree. ¿No ellos decían que el INE no se toca? Pues quién creen que está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no le cree”, expresó Sheinbaum.

Sobre los programas sociales, Sheinbaum recordó que se entregan a las personas porque tienen el grado constitucional y no se pueden condicionar. Por lo tanto, reiteró que los apoyos seguirán el próximo sexenio.

La candidata de Morena-PT-PV acudió a Puebla para estar en el arranque de campaña a la gubernatura de Alejandro Armenta.