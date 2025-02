No pagaré la fianza, no crié a un animal: mamá de joven que abandonó a bebé

Ciudad de México.– Lucio "N", quien está detenido luego de que se entregó a las autoridades por haber abandona su hijo recién nacido en calles de Tultitlán, Estado de México, ha causado gran indignación en el país por la manera tan poco humana de haber dejado al niño a su suerte.

Ahora fue la madre del joven, de nombre Dulha, quien habló durante entrevista con medios nacionales sobre la situación que enfrentará su hijo con las autoridades. En la conversación aseguró que ella y su esposo fueron quienes lo convencieron que se entregara para que enfrente las consecuencias de sus actos.

La mujer se mostró indignada con lo que hizo su hijo, además, aseguró que luego de que supieron de la noticia, fueron ellos quien lo localizaron y dieron aviso a las autoridades para que lo detuvieran. La madre también reveló que no pagará fianza en caso de que la establezcan para que recupere su libertad.

"No lo voy a hacer, porque si él no aprende de esto, al rato cuando salga de la cárcel va a ser un peor hombre. Yo no traje al mundo a un animal, yo no crie a un animal". También comentó que Lucio le hizo saber antes de ser entregado a las autoridades que su novia se había tomado unas pastillas dos días antes, por lo que no había sido un aborto espontáneo.