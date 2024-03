No nos podemos dejar intimidar: periodista Jaime Barrera

Ciudad de México.- Un periodista y conductor de televisión mexicano que había sido secuestrado a inicios de semana fue liberado en Jalisco luego de que sus captores le advirtieron que moderara su labor.

El periodista Jaime Barrera, quien labora para la cadena de televisión Televisa y otros medios locales, fue localizado en buen estado de salud, dijo la Fiscalía General de Jalisco en un breve mensaje en su cuenta de X.

Tras este episodio, el periodista dio algunas declaraciones de cómo fue que lo abordaron tras salir de su trabajo el lunes. Destacó que fueron cinco hombres armados los que lo encañonaron cuando estaba en su coche y lo obligaron a subir a una camioneta.

“Me dijeron que si no cumplía cosas o no le bajaba ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos o dónde me muevo, en fin es algo que se tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo y hay que exigir más protección y estar más cuidado en este proceso electoral que viene. En 34 años no me ha sucedido eso”, narró Barrera en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Aclaró que en su trayectoria nunca ha escrito o dado opiniones por consigna y su trabajo siempre lo ha hecho con respeto, así que no tiene claro cuál tema es el que generó disgusto.

“Tenemos que continuar y exigir seguridad tanto para candidatos como para los que hacemos la labor de los que hacen los candidatos [...] En un país donde cada vez es más peligroso, pero no nos podemos dejar intimidar”, dijo el conductor.

La Fiscalía de Jalisco informó que continúa con la investigación por el rapto del periodista.