No hay vínculos de Morena con la delincuencia: Sheinbaum

Tras el sexto Consejo Nacional de Morena, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en ese partido no hay vínculos con la delincuencia.

En la conferencia de prensa de la Mañanera del Pueblo, la mandataria nacional habló de la carta que envió a los morenistas con 10 puntos que, entre algunos otros temas, pide que Morena no se convierta en un partido de Estado.

“No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, si no, sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre”, Claudia Sheinbaum.

Recordó que en su misiva a los morenistas les indicó que el poder es humildad y “nosotros debemos comportarnos con rectitud, siempre, con humildad, con honestidad, sin parafernalia vinculadas con el poder de antes, todo eso está en los 10 puntos”.

Claudia Sheinbaum pide no caer en la historia negativa del país

Además ahondó que los otros puntos en su carta tienen que ver con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país.

Dejó en claro que no hay nada que se parezca de Morena a aquello, toda vez que el PRI era un partido Corporativo, es decir, con las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas participaban como tales en el partido de Estado.

“En este caso no, Morena tiene una afiliación individual, pero de todas maneras es importante por la historia de México, ponerlo en los puntos y decir no caigamos en lo que fue una historia nuestro país que no fue buena”, Claudia Sheinbaum.