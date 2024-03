No cae dinero a campaña de Xóchitl; pide ayuda a ciudadanos

Ciudad de México.- Ante los bajos recursos que han aportado los partidos de la oposición a su campaña, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió apoyo a los ciudadanos para poder ganar las elecciones el próximo 2 de junio.

El viernes, la candidata de Fuerza y Corazón por México dijo que el tope de campaña es de 660 millones de pesos, pero las aportaciones del PRI, PAN y PRD apenas alcanzan los 270 millones, aunque sabe que esa situación podría pasar al no estar afiliada a alguno de ellos.

“Estamos trabajando, pero los partidos haciendo los suyo y yo haciendo lo mío, efectivamente soy la candidata de los ciudadanos, no era la candidata de los partidos, eso sí lo reconozco eso si lo sé, por eso le pido a los ciudadanos, que ellos me pusieron aquí avalada por los partidos, que ahora me ayuden a que ganemos, necesito de la calle”, expresó Gálvez.

Acusó a su oponente Claudia Sheinbaum Pardo y al presidente Andrés Manuel López Obrador de mal utilizar recursos públicos a favor de la campaña oficialista.