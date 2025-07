Niegan Sheinbaum presencia de drones en la frontera de lado de EU

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo negó durante su conferencia mañanera desde la Ciudad de México la presencia de nuevos drones en la frontera del lado de Estados Unidos, esto luego de que el gobierno del vecino país advirtiera que es "cuestión de tiempo" que los cárteles ataquen a los agentes de EU con este tipo de aeronave no tripulada.

Sobre la situación, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales reconoció que los grupos del crimen organizado sí usan este tipo de aparatos para vigilar la frontera, pero lo han hecho en territorio mexicano, así como usando drones de tipo comercial y recreativo y no de tipo militar.

“En algún momento hubo un dron pero no pasó la frontera, se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la zona", aseguró la mandataria federal. "Entonces, hay comunicación, hay coordinación, no hay nada, digamos, en particular, de qué alertarse en este momento", agregó Sheinbaum.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en en inglés) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en una audiencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, dieron a conocer que "los drones han venido usándose cada vez más por todo el mundo para realizar ataques cinéticos. Se han venido atacando facciones enfrentadas de los cárteles (mexicanos) con explosivos lanzados con drones", dijo Steven Willoughby, quien es jefe del programa anti-drones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del DHS.

Según el funcionario estadounidense los vuelos de drones detectados en la frontera durante el segundo semestre de 2024 fueron hasta 27 mil.