Niegan aumento de impuestos a trabajadores de aplicación con nueva reforma

Ciudad de México.- La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca garantizar que los 658 mil trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales del país tengan acceso a todos los derechos laborales, no implica mayores impuestos para este sector. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que serán seis meses de prueba, a partir del 22 de junio que entra en vigor.

“Es importante decir que ha habido muchísimas reuniones con las empresas de plataforma, no es algo que se haya hecho sin las empresas (...) también es un trabajo de riesgo, que tenga la posibilidad de los apoyos en un accidente y todo lo que significa el trabajo de las aplicaciones digitales”, explicó desde Palacio Nacional.

Marath Bolaños descarta impuestos en reforma laboral

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, reiteró que no hay cambios en el régimen fiscal.

“No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma, se mantienen las reglas actuales del ISR y el IVA, en ese sentido la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal y esto hay que decirlo: lo que se implica es una importante ganancia en derechos a las personas trabajadoras, no hay un aumento de impuestos para las y los trabajadores”, sostuvo.