Niega Sheinbaum participación de agentes de EU en operativo en Sinaloa

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum negó categóricamente la participación de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los operativos que llevaron al desmantelamiento de tres narcolaboratorios usados para la producción de fentanilo, entre otras drogas.

Fue a través de una publicación en su cuenta de X donde el ICE dio a conocer que sus agentes participaron en un operativo especial en cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defansa) y la Secretaría de Marina de México (Semar).

La publicación fue acompañada de cuatro fotografías. En una de ellas aparecen cuatro agentes, uno portando un rifle de asalto, sin que se ofrecieran más detalles sobre su procedencia y el papel desempeñado en el despliegue operativo.

Sobre la situación, la mandataria mexicana negó que agencias extranjeras participen en operativos en México, tras la difusión de una fotografía que sugería la presencia de ICE en Sinaloa. Aclaró que EU comparte información con la FGR, pero los operativos los realiza exclusivamente personal mexicano.

"A Estados Unidos, a las agencias en particular, no les gusta que no puedan entrar como entraban antes, durante el neoliberalismo. De ahí no nos vamos a mover", aseguró la presidenta.