Niega Sheinbaum desvío de recursos de Notimex para su campaña

Ciudad de México.– La precandidata Claudia Sheinbaum Pardo negó que sus aspiraciones estén financiadas con dinero que correspondía a la liquidación de trabajadores de la extinta agencia Notimex.

La antigua directora de la agencia mexicana, Sanjuana Martínez, denunció que el 20 por ciento de los recursos que estaban asignados para la liquidación de los empleados pasó a la campaña de la representante de Morena-PT-PV.

Reiteró que el movimiento al que pertenece se caracteriza por personas con principios, que buscan combatir la corrupción y malas prácticas en la política y el servicio público.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, también rechazó las acusaciones de Martínez:

“En la campaña y en todas las actividades de la doctora Sheinbaum no hay ni un solo peso que provenga del erario público, no lo es porque no lo permitiríamos y porque además la doctora Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que compartimos desde siempre y no vamos a caer en esa práctica”.