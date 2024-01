Niega Ken Salazar que armas del Ejército de EU lleguen a México

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que armas del Ejército de su país estén en manos de cárteles mexicanos, como detectó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, las Fuerzas Armadas detectaron armas de asalto tipo militar entre cárteles mexicanos.

“Esas armas que deberían estar nada más en las manos de los militares, de las policías, llegan muchas veces al crimen organizado o a gente que las usa para matar a mucha gente en Estados Unidos y México”, dijo el funcionario estadunidenses.

Sin embargo, el embajador aseguró que este armamento no sale del ejército de ese país.

“No son armas del Ejército de Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que he estado aquí de que éstas vienen de ahí. Que tienen los calibres que usa el Ejército, sí es posible, pero no, a vista mía y de la información que yo tengo, vienen del Ejército de Estados Unidos”, aseguró.

Además, Salazar refrendó el compromiso del presidente Joe Biden de frenar el trasiego ilegal de armas.

“Sabemos que pasa acá en México, en cada uno de los 32 estados, en algunos más y otros menos, pero sabemos que uno de los enfoques debe ser reducir el flujo de armas que vienen de Estados Unidos”, dijo.