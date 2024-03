Niega Gálvez retroceso en acceso al aborto

Ciudad de México.- En caso de llegar a la presidencia, la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que no habrá retroceso en el acceso de las mujeres que decidan abordar.

En su conferencia del jueves, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que el 8 de marzo presentará detalladamente sus propuestas de política pública para evitar la violencia contra las mujeres.

También informó que sigue trabajando en su propuesta de una megacárcel para las personas que hayan cometido delitos graves en México. E insistió en que aplicar la ley no es sinónimo de iniciar una guerra.

Critica Gálvez a AMLO

Xóchitl Gálvez expuso que la reacción de normalistas de Ayotzinapa el miércoles fue provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al negarles el diálogo.

“El presidente se encerró en su Palacio, él ya no ve, ya no escucha, ya no va al pueblo”, dijo la aspirante presidencial.