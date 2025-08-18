Niega Beatriz Gutiérrez haberse ido a vivir a España

Ciudad de México.– La exprimera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, negó en un comunicado publicado este 18 de agosto haber cambiado su lugar de residencia de España, esto luego de que el diario español ABC publicó recientemente que la esposa del expresidente AMLO se había mudado al país ibérico en compañía de su hijo, para que este pudiera cursar la universidad allá.

Estas declaraciones del diario ABC no solo generaron dudas sobre la procedencia de los recursos para que el joven pudiera inscribirse a la Universidad Complutense de Madrid, misma que costaría poco más de medio millón de pesos al año; además, también se le cuestionó sobre la forma en la que en marzo del 2019 habría enviado una carta al rey Felipe VI en donde le exigía reconocer y disculparse por los métodos que utilizaron sus antepasados durante el periodo de la Conquista.

A través de sus redes sociales, la docente universitaria envió una carta a sus seguidores y a quienes han publicado sobre su presunta salida de México. Destacó que en ningún momento ha considerado abandonara nuestro país y que está más cerca de su familia que nunca.

“EL ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta— están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién”, comenzó.

“Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO”, continuó dejando en claro que sigue residiendo en México.