Necesario debatir reforma al Poder Judicial: Sheinbaum

Ciudad de México.- La precandidata Claudia Sheinbaum Pardo ha iniciado con la difusión de las 20 iniciativas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Hidalgo, la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que se reunirá con los militantes en cada entidad para abordar las ventajas de las reformas a la Constitución.

“Es una reunión con nuestras estructuras que tocan casa por casa, muchos voluntarios y parte de nuestro partido. Ahora también vamos a hablar de las iniciativas del presidente con nuestra militancia, esencialmente una reunión privada”, anunció la aspirante presidencial.

Sobre la reforma al Poder Judicial, la precandidata dijo que es necesario el debate, ya que jueces, ministros y magistrados no garantizan justicia para los que menos tienen.

“Fortalecer la democracia en el Poder Judicial, es algo que se tiene que debatir, hay que debatirlo, no se puede decir: –no, no, no–. Hay que debatirlo. El Poder Judicial hoy no da justicia al que menos tiene como lo mencionó el presidente algo que dijo Morelos en los Sentimientos de la Nación y aún no lo hemos podido construir”, agregó Sheinbaum.

La precandidata dijo que de avanzar las iniciativas, México tendría una de las Constituciones más vanguardistas del mundo, pues se contempla la protección a los animales, salarios justos y pensiones dignas.