Muere segunda persona por rabia en México

Colima.- La Secretaría de Salud del Estado de Colima confirmó el fallecimiento de un hombre por rabia humana, marcando el segundo caso mortal de esta enfermedad en México durante agosto de 2025. El paciente, originario de Tonila, Jalisco, fue agredido por un animal no especificado en su lugar de residencia, pero buscó atención médica en Colima, donde perdió la vida.

El incidente ocurrió a mediados de mayo de este año. Días después, el hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordedura, por lo que acudió a una unidad de salud en Jalisco. Sin embargo, al desarrollar síntomas neurológicos severos, el 7 de agosto ingresó a un hospital privado en Colima, donde se activó el protocolo por sospecha de rabia. El 17 de agosto fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Álvarez, donde falleció días después.

La Secretaría de Salud aclaró que el caso se adjudica a Jalisco, ya que la agresión ocurrió en ese estado, y destacó que Colima no registra casos de rabia humana en residentes desde 1987. No obstante, las autoridades hicieron un llamado a no bajar la guardia, ya que el virus de la rabia sigue presente en México, principalmente transmitido por animales silvestres como murciélagos y zorrillos.

La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central y se transmite principalmente por mordeduras o contacto de saliva infectada con heridas o mucosas. En sus primeras etapas, se manifiesta con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y hormigueo en la zona de la mordedura. Con el avance de la enfermedad, pueden presentarse signos severos como ansiedad, dificultad para tragar, espasmos musculares y alteraciones neurológicas, siendo letal en ausencia de tratamiento oportuno.

La dependencia exhortó a la población a mantener al día la vacunación antirrábica de perros, gatos, ganado y otras especies en riesgo, subrayando que esta es la medida más eficaz para prevenir la transmisión del virus. En caso de mordeduras, se recomienda lavar la herida con agua y jabón o solución antiséptica y buscar atención médica inmediata.

Este caso se suma al fallecimiento de una joven de 17 años en Zacatecas, reportado el 24 de agosto, tras ser mordida por un zorrillo. México, certificado como libre de rabia humana transmitida por perros desde 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfrenta un desafío con la fauna silvestre como principal vector de contagio, lo que refuerza la importancia de la vigilancia epidemiológica y la prevención.