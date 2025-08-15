Muere niño de 9 años a manos de su padre; intentó defender a su mamá de agresión

Guanajuato.- Un acto de violencia familiar ha conmocionado a la comunidad de Buenavista, en el municipio de Tarandacuao, Guanajuato, donde un niño de 9 años, identificado como Santiago García García, fue brutalmente asesinado a machetazos por su propio padre. El agresor, identificado como Daniel “N”, también dejó gravemente herida a su pareja, Betzy Mariza, quien se encuentra en estado crítico.

El trágico incidente ocurrió la noche del martes 12 de agosto, cuando Daniel “N” llegó a su domicilio en aparente estado de ebriedad y armado con un machete. Según reportes, tras una discusión con Betzy Mariza, el hombre la atacó con el arma blanca, causándole una grave lesión en la cabeza. Santiago, al intentar defender a su madre, recibió una herida profunda en el abdomen que le costó la vida horas después, la mañana del miércoles 13 de agosto, en el Hospital General de Acámbaro.

Vecinos, alertados por los gritos, contactaron a los servicios de emergencia. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y trasladaron a las víctimas en una patrulla hasta un punto donde una ambulancia continuó el traslado al hospital. A pesar de los esfuerzos, Santiago no sobrevivió. Betzy Mariza permanece hospitalizada con pronóstico reservado.

El presunto agresor huyó tras el ataque y, hasta el momento, permanece prófugo. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Daniel “N”.