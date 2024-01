Muere migrante haitiano en centro de detención migratoria en Tapachula

Tapachula.– Un migrante haitiano murió, presuntamente atragantado, cuando se encontraba en un centro de detención migratoria del sur de México, informaron el lunes autoridades.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado que la víctima, identificada solo como “Jean”, tenía 42 años y falleció el sábado por la noche debido “a una broncoaspiración (paso accidental de alimentos sólidos o líquidos a las vías respiratorias)”. El INM cita como fuente el resultado de la necropsia efectuada por el servicio forense.

El migrante llegó al centro de detención Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, el sábado por la mañana en un vuelo de las autoridades migratorias desde el centro del país.

Según el INM, durante un recorrido de inspección realizado el sábado por la noche unos agentes migratorios “se percataron que el ciudadano extranjero no respondía a los llamados que le hacían, por lo que de inmediato se solicitó al médico en turno revisar su condición de salud y al no detectar signos vitales, se dio paso al procedimiento de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), a lo cual, ya no reaccionó”.

La fiscalía del estado de Chiapas abrió una investigación y en paralelo, se informó a las autoridades consulares, agregó la agencia migratoria en el comunicado.

Este es el segundo caso de un migrante muerto en menos de tres meses bajo custodia de las autoridades migratorias en este centro de detención migratoria, el más grande de América Latina y donde se han reiterado las denuncias por las condiciones de retención de los extranjeros.

En noviembre pasado, el INM informó del deceso de un cubano, Luis Enrique Méndez Romero, que se entregó a migración para ser devuelto a su país. Según las autoridades, presentó malestar y murió durante el traslado del centro de detención a un hospital particular cercano.

En esa ocasión, la ONG de apoyo a los migrantes Centro de Dignificación Humana interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por una presunta omisión de las autoridades a la hora de atender al migrante. El colectivo argumentó en la denuncia que el cubano murió en el interior del centro de detención y no en el traslado.

En marzo de 2023, murieron 40 personas en el incendio de un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el norte del país, y otras 27 resultaron heridas en la peor tragedia de estas características de la historia de México.

El titular de la agencia migratoria, Francisco Garuño, y otro directivo del INM están acusados de ejercicio ilícito de su deber y de no proteger a las personas bajo su custodia. Ambos se mantienen en sus cargos. Los otros seis procesados están en prisión acusados de homicidio, al igual que un guardia de seguridad privada y dos migrantes acusados de iniciar el fuego.

Tras el suceso, las autoridades mexicanas iniciaron una revisión de las condiciones de todos los centros de detención del país.