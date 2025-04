Muere menor en campamento de escuela militarizada

Ciudad de México.- Erick Leonardo T. T., de 13 años, perdió la vida el 25 de abril tras presuntamente ser violentado por instructores del campamento de la Academia Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante un campamento en el estado de Morelos. Su madre, Erika, comentó que ella entregó a su hijo en buen estado de salud el 23 de abril, y que el 25 de abril le llamaron para decirle que el joven fue hospitalizado.

"Me marca la teniente Angélica Echeveste, minimizando los síntomas que tuvo mi hijo, porque me dice 'a su hijo se lo llevó la ambulancia porque tuvo un poquito de desnivel en sus signos vitales'. Voy al hospital, y cuando llego, mi hijo está muerto", denunció la madre.

Erick Leonardo fue entregado al hospital casi sin signos vitales, y según uno de los capitanes, únicamente se había desvanecido y no se había quejado y no era grave; no obstante, hay testimonios de compañeros de la academia que apuntan a que fueron torturados.

De acuerdo con los testimonios, Erick y otros jóvenes fueron amarrados, arrastrados, fracturados y que no los dejaron comer.

La necropsia indica sus vísceras destrozadas por golpes y hematomas en el cuerpo, pese a que la escuela ha dicho que se desvaneció, y culpando el asma que padecía el menor.

La causa de muerte fue un paro respiratorio luego de que se le reventaran las vísceras y sus jugos gástricos se le subieran. Erick tenía espuma en su boca, oídos tronados, ojos sumidos y deshidratación.

Ante esto, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), acompañado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, colocaron los sellos de suspensión en la escuela militarizada la tarde de este lunes.