Muere Diana al ser arrastrada 12 calles para evitar que robaran pila de su auto

Torreón.– El caso de Diana, de 44 años, ha despertado indignación entre la comunidad de la ciudad de Torreón, Coahuila, después de que la mujer fue arrastrada cerca de 12 cuadras por un par de ladrones de pilas de autos. La afectada al notar que habían sustraído de su vehículo el objeto, se colocó frente al taxi que conducían los victimarios, sin embargo, estos arrancaron y la arrollaron, lo que ocasionó su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando Diana había acudido a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que ella se sentía mal del estómago, fue ahí cuando al salir notó que dos hombres estaban robando la pila de su vehículo.

Los hombres se subieron a un taxi, ella se puso frente al auto, pero uno de los sujetos arrancó y la atropelló. Su cuerpo quedó atorado en el vehículo y fue arrastrada por 12 calles, hasta que finalmente fueron detenidos.

Ayer miércoles se llevó a cabo el funeral de la víctima, momento que aprovecharon familiares, amigos, conocidos y comunidad para exigir justicia en contra de los dos hombres, quienes quedaron detenidos. El conductor del taxi, que además estaba borracho, fue identificado como Juan Ernesto, y su acompañante, como José Roberto.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, informó que se abrirá una carpeta de investigación por feminicidio.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia Penal de Torreón, donde en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial. Se prevé que la Fiscalía presente cargos formales por feminicidio y robo agravado, con la solicitud de prisión preventiva oficiosa, lo que significaría que los acusados permanezcan en reclusión mientras se desarrolla el juicio.

Por su parte, el esposo de Diana, Juan José Rosales, exigió justicia en declaraciones a medios locales: “Mi esposa no merecía morir así. Solo intentó proteger lo nuestro y estos hombres no tuvieron piedad.” Mientras tanto, colectivos feministas y ciudadanos han convocado a una movilización en el centro de Torreón para exigir que el crimen no quede impune.

El caso ha provocado una fuerte indignación en la sociedad lagunera. Diversos sectores han pedido que el proceso judicial sea ejemplar, señalando la brutalidad del crimen.