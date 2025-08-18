Muere delegado de municipio de Hidalgo tras descarga eléctrica y caída

Hidalgo.- Antonio Alberto Guillaume González, delegado de la localidad General Felipe Ángeles, del municipio hidalguense de Tolcayuca, murió a causa de una descarga eléctrica y una caída desde una azotea.

Los hechos ocurrieron mientras el funcionario apoyaba con el suministro de agua con pipas en la demarcación.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el sábado cuando Guillaume González se encontraba en el interior de un domicilio para ayudar a abastecer de agua los tinacos, debido a la escasez que se ha registrado en la comunidad en los últimos meses.

Antonio Alberto Guillaume se encontraba en el tercer piso de la vivienda, mientras sujetaba una manguera con su mano, cuando resbaló y accidentalmente tocó cables de alta tensión, lo que ocasionó que cayera desde la azotea y perdiera la vida.

Luego del incidente, elementos de Protección Civil de Hidalgo llegaron al lugar, acordonaron la zona y confirmaron la muerte del delegado.