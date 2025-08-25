Muere contagiada de rabia tras ser mordida por un zorrillo en Zacatecas

Zacatecas.– Una joven de 17 años murió a causa de rabia, aparentemente por una mordedura de zorrillo, dio a conocer la Secretaría de Salud de Zacatecas a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron en el municipio de Mezquital del Oro, en dicha entidad federativa.

De acuerdo con información de la secretaría, a las 7:30 de la tarde del domingo 17 de agosto, la paciente era atendida en el Hospital General de Zacatecas número 1 del IMSS por un posible caso de rabia humana, pero falleció a causa de falla multiorgánica.

Según autoridades, la joven fue contagiada desde el pasado 22 de junio tras la mordedura de un zorrillo en su domicilio, pero el caso de hizo mediático más de un mes después.

"A la espera de la confirmación de las pruebas recabadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la Secretaría de Salud continúa con los protocolos de rigor para evitar otros contagios", dio a conocer el organismo, que aseguró que ya realiza vigilancia entre quienes convivieron con la joven para evitar más contagios.