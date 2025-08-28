Muere atropellada niña de 3 años; bailaba en crucero para pedir limosna

Morelos.– Una niña de aproximadamente 2 a 3 años murió atropellada por un camión repartidor de paquetería en calles de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la tarde del miércoles 27 de agosto. De acuerdo con testigos del accidente, la menor de edad solía pedir monedas en la calle haciendo un show de baile acompañada de su joven tía.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:15 de la tarde en el semáforo de la Glorieta de la Luna, en la capital de la entidad, lugar donde solía bailar y pedir limosna entre los vehículos detenidos. Varios usuarios compartieron en redes sociales los momentos en que las dos mujeres solían montar su peligroso show en la calle usando una bocina portátil.

Testigos refirieron que la pequeña, mientras bailaba o jugaba, se habría tropezado o atravesado de manera repentina, por lo que fue arrollada por la camioneta, quien no notó su presencia debido a su tamaño pequeño.

Poco después, al lugar arribaron paramédicos, pero la menor ya había perdido la vida.

Elementos policiacos arrestaron al conductor del vehículo y también a la encargada de la niña.