Morena rechaza perfiles del PAN para presidir la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados enfrenta una prórroga institucional luego de que la mayoría parlamentaria de Morena rechazara los perfiles propuestos por el PAN para presidir la Mesa Directiva.

Ante la falta de consenso, el pleno acordó extender por cinco días el encargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, mientras se negocia una salida viable.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, confirmó que no se alcanzó la mayoría calificada para nombrar a Margarita Zavala, Kenia López, Federico Döring o Germán Martínez, los candidatos del PAN. Aunque descartó una crisis política, advirtió que si no hay acuerdo antes del 5 de septiembre, el escenario podría complicarse.

Por su parte, el líder panista José Elías Lixa reconoció que no existen condiciones para concretar el relevo, pero destacó la disposición al diálogo entre las bancadas. El diferendo pone a prueba los acuerdos fundacionales de la legislatura y la capacidad de negociación entre fuerzas políticas.

La extensión del mandato actual busca preservar la gobernabilidad en San Lázaro, pero también refleja las tensiones internas sobre el equilibrio de poder en el Congreso.