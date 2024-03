Morena nos quiere censurar 35 spots: Álvarez Máynez

Ciudad de México.- El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó que Morena, al igual que el PRI, inició la guerra sucia en su contra luego de que se impugnó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 35 spots donde acusa a diferentes candidatos del partido guinda de tener nexos con el narco o de corrupción.

“Hace unas horas Morena impugnó 35 de nuestros spots, ¿por qué esta guerra sucia del PRI y de Morena contra los spots de Movimiento Ciudadano? Porque está pasando algo muy interesante: cuando la gente se entera de que existe una tercera opción, distinta al regreso del pasado que significa la candidata del PRI o el estancamiento que está planteando la candidata de Morena, se entusiasma. La gente quiere una tercera opción. Hoy uno de cada tres mexicanos sabe que hay una tercera opción y eso nos está permitiendo crecer, pero estamos seguros que en los próximos días, con estos mensajes, en donde hablamos de frente, con la verdad y, sobre todo, viendo al futuro, la gente va a tener una percepción distinta”, expuso Álvarez Máynez en un video difundido en sus redes sociales.

El candidato a la Presidencia de México no atribuyó las impugnaciones por parte de la coalición PRI, PAN y PRD y Morena a que en los spots haga mención de personajes que integran esos partidos, sino a que va avanzando entre las preferencias electorales rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

“Uno de cada dos mexicanos aún no decide su voto y esto le preocupa muchísimo a la vieja política, no quieren que sepas que hay una tercera opción, no quieren que tu familia, que tus vecinos, que tus amigos, sepan que hay una tercera opción que es mejor a la de ellos”, señaló el emecista.

Jorge Álvarez también llamó a los consejeros del INE a “permitirle jugar derecho, jugar limpio”, pues expresó que él, a diferencia de sus contrincantes, empezó su campaña en los tiempos legales y no meses antes como ellas. “Aún así con todas las desventajas les vamos a ganar y les vamos a dar la vuelta”, aseguró.