Morena es un instrumento del pueblo de México y no le podemos fallar: Sheinbaum

Pátzcuaro, Michoacán.- La precandidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de mantener y fortalecer la unidad al interior del movimiento para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, pues recordó que ningún interés personal está por encima del proyecto de nación.

“Hemos dado una muestra ante el pueblo de México que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción y ese tiene que ser un ejemplo para Michoacán y todos los estados de la República porque no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, nada por encima del interés legítimo del pueblo de México, nada por encima del interés de la nación; Morena es un instrumento del pueblo de México y nosotros no le podemos fallar al pueblo de México”, aseguró la precandidata durante su encuentro con militantes de Pátzcuaro, Michoacán.

A su llegada, la precandidata de Morena recibió el Bastón de Mando por parte de los pueblos originarios de Michoacán y refrendó su compromiso para no traicionar al pueblo de México y dirigir el rumbo del país bajo los principios de la 4T.

“Recibo emocionada este Bastón de Mando que representa la historia de México, la verdad más profunda, la historia de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, en este bastón se venera a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, a las mujeres que transmiten la lengua purépecha y con este bastón les digo que nunca voy a traicionar al pueblo de Pátzcuaro, al pueblo de Michoacán y al pueblo de México”, puntualizó.

En su oportunidad, el dirigente estatal de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis, destacó la lucha social de la precandidata y confió en que dará la continuidad que la transformación necesita para consolidarse en el país.

“Estamos con una gran mujer, una mujer de lucha, una científica, que viene emergida del obradorismo, del movimiento social y que se va a convertir en la primera presidenta de la República que le va a dar continuidad al gran sueño de millones de mexicanos en este país, por eso lo más importante hoy es estar aquí unidos. Michoacán te quiere y te quiere bien”, aseveró.

Al encuentro con militantes y simpatizantes, también acudieron el enlace nacional del PT, Reginaldo Sandoval; el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez; y el enlace de la doctora Claudia Sheinbaum en Michoacán, Diego Hernández.

Para continuar con su recorrido por la República Mexicana como precandidata por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum estará este viernes 1 de diciembre en Jalisco, donde se reunirá en la Plaza Principal de Ocotlán, a las 12:30 de la tarde, y en la explanada del Palacio Municipal de Tonalá, a las 4:40 de la tarde.