Monreal y Adán Augusto seguirán como líderes parlamentarios

Ciudad de México.- Tras una reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó a Ricardo Monreal y Adán Augusto López como coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

El encuentro definió la estrategia legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Morena presentó una agenda con 30 reformas prioritarias, entre ellas la reforma electoral, ajustes al Código Penal, Ley de Amparo, Ley Aduanera y la prohibición de vapeadores.

También se delinearon los plazos para aprobar el Paquete Económico 2026 y armonizar once reformas constitucionales pendientes.

Monreal destacó que se mantiene el respeto institucional y que no habrá cambios en los liderazgos legislativos.

La presidenta, dijo, estuvo de buen humor y comprometida con avanzar en los temas clave para el país.