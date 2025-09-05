Monreal enfría expectativas sobre jornada laboral de 40 horas

Ciudad de México.— El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas esté contemplada en la agenda legislativa del actual periodo ordinario.

Aunque reconoció que es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para antes de 2030, dijo desconocer si será discutida este año.

Las declaraciones contrastan con lo dicho por el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que la reforma se aprobaría en este periodo y se aplicaría de forma escalonada por regiones y sectores. Monreal respondió: “No tengo elementos para confirmar eso. No ha sido motivo de la agenda legislativa”.

El legislador también se refirió a la reforma al artículo 123 constitucional que garantiza un salario mínimo mensual de 16 mil 777 pesos para maestros, personal médico, policías y militares. Aunque fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, el Senado no ha emitido la declaratoria de validez para su publicación.

“No sé por qué no lo ha publicado. Nosotros cumplimos con nuestra tarea legislativa”, afirmó Monreal, deslindando responsabilidades. PRI y Movimiento Ciudadano han solicitado al Senado que agilice el trámite para incluir los recursos en el Presupuesto de Egresos 2026.