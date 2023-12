Mi contendiente es Claudia: desprecia Xóchitl a Samuel García

Ciudad de México.- En su gira por Nuevo León, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la contienda presidencial se decidirá entre ella y la representante de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

Gálvez negó que haya una caída en la preferencia que tiene la población sobre el Frente Amplio, como lo asegura el precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

“Para mí, mi contendiente es Sheinbaum, él (Samuel) va a decir muchas cosas que no son ciertas, va a comprar encuestas, porque tiene el dinero del gobierno de Nuevo León a su disposición”, aseguró la panista.

Agregó que García Sepúlveda carece de madurez política para la Presidencia de México: “le encanta inventar historias, su inmadurez lo lleva a creerse sus historias y no alcanza, no le alcanza, no lo veo. Una cosa es estar en TikTok y otra cosa es tener la madurez y experiencia política para recorrer el país”.

Además, la precandidata culpó al gobernador con licencia de generar caos en Nuevo León y señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defiende:

“Hoy el presidente es el jefe de campaña de Samuel y de Sheinbaum, la verdad a ambos les encanta violar la ley, ambos no respetan la Constitución, por eso se entienden los dos”.